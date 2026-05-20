В трёх районах Башкирии из-за жары загорелась трава

За прошедшие сутки зарегистрировано три загорания сухой растительности в Абзелиловском, Зилаирском и Дюртюлинском районах, сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в регионе из-за сухой и жаркой погоды были объявлены 3–4 классы пожарной опасности.

С начала года на территории региона возникло 165 загораний сухой растительности на общей площади более 314 гектаров.