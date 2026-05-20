На Демском путепроводе Уфы выполнили ямочный ремонт

Обновление дорожного покрытия завершили на Демском путепроводе в столице республики, информирует ЦУР Башкортостана. Ранее о ямах и возникающих из-за них заторах сообщали автомобилисты в соцсетях.
По данным мэрии Уфы, работы здесь вело городское спецуправление по ремонту и содержанию искусственных сооружений. Асфальт восстанавливали большими картами.
«Данный процесс требует соблюдения технологических норм, стандартов и, конечно, времени. 13 мая работы на Дёмском путепроводе завершили», — пояснили в ЦУРе.
Ранее сообщалось, что в Уфе отремонтировали более 52 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
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