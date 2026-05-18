В Уфе отремонтировано более 52 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

В Уфе продолжают приводить в порядок городские дороги. В этом году уложено 8271,4 тонны асфальта и отремонтировано 52 330,5 кв. метра дорожного покрытия.
«Оперативно устраняем дефекты и выбоины, образовавшиеся после зимнего периода, чтобы обеспечить комфорт и безопасность участников движения», — отметили в мэрии.
Ремонтные работы ведутся ежедневно во всех районах города.
Для удобства жителей на сайте администрации Уфы работает интерактивная карта ямочного ремонта, где можно оставлять заявки о дефектах дорожного полотна.
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