В Уфе отремонтировано более 52 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

В Уфе продолжают приводить в порядок городские дороги. В этом году уложено 8271,4 тонны асфальта и отремонтировано 52 330,5 кв. метра дорожного покрытия.

«Оперативно устраняем дефекты и выбоины, образовавшиеся после зимнего периода, чтобы обеспечить комфорт и безопасность участников движения», — отметили в мэрии.

Ремонтные работы ведутся ежедневно во всех районах города.

Для удобства жителей на сайте администрации Уфы работает интерактивная карта ямочного ремонта, где можно оставлять заявки о дефектах дорожного полотна.