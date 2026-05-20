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12:06 (UTC+5), 20 Мая 2026

Детский омбудсмен предупредила об активизации мошенников накануне экзаменов

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что в конце учебного года дети-выпускники и их родители могут быть особенно уязвимы из-за предстоящих экзаменов и волнения.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала не терять бдительность в напряженный период подготовки и сдачи экзаменов.

Как сообщается на сайте аппарата уполномоченного, ребёнку звонят якобы из школы или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из SMS для «обновления» или «восстановления доступа».

Получив код, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ребёнка – электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам. Затем могут позвонить повторно – уже от имени «куратора», «сотрудника полиции» или другого ведомства. Его пугают тем, что родители якобы могут понести ответственность, требуют срочно выполнить указания и часто просят никому не рассказывать о разговоре, называя это «секретной операцией».

Под давлением дети могут перевести деньги, сообщить данные банковских карт, передать другую личную информацию, пойти на преступление. Также мошенники активно используют темы, связанные с ЕГЭ и ОГЭ: рассылают фальшивые ссылки для «подтверждения регистрации» или «проверки пропуска на экзамен».

Предпринимают попытки купить якобы ответы и экзаменационные материалы, пишут и звонят от имени школ, экзаменационных комиссий или ведомств с требованием срочно «подтвердить данные». Кроме того, мошенники запугивают недопуском к экзаменам, если ребёнок не сообщит код из SMS или не перейдёт по ссылке. Создают поддельные аккаунты школ, учителей и «официальных» школьных сообществ в социальных сетях, копируя фотографии и названия настоящих страниц.

Как можно защититься:

  • Важно объяснить ребёнку: никому нельзя сообщать коды из SMS, пароли, данные банковских карт и другую личную информацию – независимо от того, кем представился звонящий. 
  • Если разговор кажется подозрительным, нужно сразу прекратить общение и сообщить родителям.
  • Не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных контактов и перепроверять аккаунты, которые пишут от имени школы или учителей, министерств и ведомств.
  • Настроить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. 
  • Можно установить блокировку спам-звонков и звонков с неизвестных номеров, а также PIN-код на SIM-карту – это поможет защитить номер телефона от перевыпуска и доступа мошенников к SMS и аккаунтам.
  • Если столкнулись с мошенниками – прекратите разговор и обратитесь в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112. 

Если злоумышленникам уже удалось получить деньги, необходимо как можно скорее связаться с банком или обратиться на горячую линию Банка России: 8-800-300-30-00.

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