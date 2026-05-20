Детский омбудсмен предупредила об активизации мошенников накануне экзаменов

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала не терять бдительность в напряженный период подготовки и сдачи экзаменов.
Как сообщается на сайте аппарата уполномоченного, ребёнку звонят якобы из школы или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из SMS для «обновления» или «восстановления доступа».
Получив код, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ребёнка – электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам. Затем могут позвонить повторно – уже от имени «куратора», «сотрудника полиции» или другого ведомства. Его пугают тем, что родители якобы могут понести ответственность, требуют срочно выполнить указания и часто просят никому не рассказывать о разговоре, называя это «секретной операцией».
Под давлением дети могут перевести деньги, сообщить данные банковских карт, передать другую личную информацию, пойти на преступление. Также мошенники активно используют темы, связанные с ЕГЭ и ОГЭ: рассылают фальшивые ссылки для «подтверждения регистрации» или «проверки пропуска на экзамен».
Предпринимают попытки купить якобы ответы и экзаменационные материалы, пишут и звонят от имени школ, экзаменационных комиссий или ведомств с требованием срочно «подтвердить данные». Кроме того, мошенники запугивают недопуском к экзаменам, если ребёнок не сообщит код из SMS или не перейдёт по ссылке. Создают поддельные аккаунты школ, учителей и «официальных» школьных сообществ в социальных сетях, копируя фотографии и названия настоящих страниц.
Как можно защититься:
Если злоумышленникам уже удалось получить деньги, необходимо как можно скорее связаться с банком или обратиться на горячую линию Банка России: 8-800-300-30-00.
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