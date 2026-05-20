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12:28 (UTC+5), 20 Мая 2026

Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ

Фото: Билайн (ПАО «ВымпелКом») | предоставлено пресс-службой Билайна

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В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Целью партнерства является развитие инновационных технологий в сфере ИТ и объединение усилий для реализации масштабных цифровых проектов.

Стороны договорились о взаимодействии по ключевым технологическим направлениям, включая создание геораспределенной мультиоблачной архитектуры, обеспечение высокоскоростного обмена большими данными и развитие каналов связи с минимальными задержками. Особое внимание в рамках соглашения уделено вопросам обеспечения непрерывности бизнеса (BCDR) и использованию искусственного интеллекта в корпоративном сегменте.

Ключевые направления взаимодействия включают обеспечение непрерывности бизнеса (реализация планов аварийного восстановления DRaaS, создание изолированных хранилищ Immutable Backup и проведение регулярных киберучений), искусственный интеллект (внедрение языковых моделей LLM и AI-агентов для автоматизации бизнес-процессов, а также интеграция AI-инструментов в корпоративные системы), сетевую инфраструктуру (организация изолированных каналов связи и создание защищенной среды для обмена конфиденциальными данными), а также коммерческое сотрудничество (совместное привлечение клиентов (кросс-сейл) и формирование единого продуктового процесса для предоставления мультиоблачных сервисов).

«Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию надежной и гибкой цифровой среды для бизнеса. Объединяя наши компетенции с Cloud.ru, мы предлагаем рынку уникальную синергию ресурсов. Наше сотрудничество позволит клиентам использовать преимущества мультиоблачного подхода, обеспечивая высокий уровень катастрофоустойчивости и доступ к передовым AI-технологиям, таким как интеллектуальные ассистенты и системы управления корпоративными знаниями», — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«Мы видим огромный потенциал в кросс-платформенных решениях. Наше взаимодействие позволит не просто расширить портфель услуг, а создать бесшовный клиентский опыт при использовании мощностей обоих провайдеров. Важно, что мы строим наше партнерство на принципах открытости, что в конечном итоге позволит российскому бизнесу быстрее проходить путь цифровой трансформации», — прокомментировал директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

«Вместе мы реализуем одну из лучших практик глобального рынка — возможность быстро и просто пользоваться облаками разных провайдеров. Так бизнес может распределять рабочие нагрузки под конкретный запрос — повышать отказоустойчивость, оптимизировать расходы, соответствовать требованиям регуляторов, получать дополнительные мощности для работы с ИИ», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

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