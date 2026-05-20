Башкирская певица Сабина Кучаева рассказала о страшной трагедии в семье

В апреле 2001 года известный певец, композитор Насип Кучаев готовился дать первый сольный концерт в Уфе. После успешных выступлений в других городах и странах артист мечтал покорить столицу республики. Концерт Насипа Кучаева должен был состояться в Городском дворце культуры. Но то, что увидел артист, выйдя на сцену, стало для него сокрушительным ударом. Полупустой зал... Этот момент оказался началом конца. Через месяц, 13 мая, артист ушел из жизни. Врачи позже сообщили близким, что причиной смерти стали сразу два инфаркта, которые певец перенес на ногах.

Дочь артиста, певица Сабина Кучаева уверена, что именно тот неудачный концерт стал причиной смерти отца.

«Чаще всего помню папу в наушниках за синтезатором, где он разучивал песни или играл на саксофоне. В три года я уже пела на сцене, и папа был моим главным учителем. Он много вкладывал в меня: подбирал репертуар, писал аранжировки, говорил, как вести себя на сцене. Наверное, папа уже тогда чувствовал, что я стану продолжательницей его пути», — вспоминает Сабина.

По словам дочери, у Кучаева была удивительная интуиция.

«Говорят, что артисты обладают связью с Богом. Папа первый начал экспериментировать с рок-н-роллом на башкирском языке, который тогда ещё, в девяностые годы, только-только выходил из подвалов. Именно это сделало его культовой фигурой для многих поколений. Он вдохнул новую жизнь многим народным мелодиям, а его авторские песни находили отклик в сердце каждого слушателя. Башкирская эстрада потеряла яркого и талантливого исполнителя», — говорит собеседница «Башинформа».