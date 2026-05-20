«Башинформ» получил благодарность минспорта Башкирии 

Главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил благодарность от министерства спорта Республики Башкортостан за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
«„Башинформ“ на протяжении многих лет остаётся одним из ключевых информационных ресурсов республики, объективно и оперативно освещая важнейшие события региона, в том числе достижения наших спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры. Благодарю Руслана Михайловича и весь коллектив „Башинформа“ за совместную работу. Уверен, впереди нас ждут великие дела!» — отметил министр спорта республики Руслан Хабибов.
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