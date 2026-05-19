Жителям Башкирии объяснили, когда можно самостоятельно тушить огонь

Вместе с тем необходимо быть уверенными, что огонь не заблокирует путь к выходу, под рукой есть средства для тушения и отсутствует сильный ветер.
Чтобы потушить загоревшийся чайник, микроволновку или другой электроприбор, необходимо обесточить квартиру/помещение, накрыть оборудование плотной натуральной тканью, засыпать землей, песком либо стиральным порошком. Если же вспыхнуло масло на сковороде, то плиту рекомендуется выключить и накрыть огонь крышкой.
«Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) накройте плотной тканью или засыпьте землей. В остальных случаях можно также использовать воду», — советуют эксперты.
Напомним, в Башкирии горели торговые центры.
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