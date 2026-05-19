Жителей Башкирии спросят, какая поддержка нужна для рождения детей

Народный фронт запустил анонимный опрос среди молодёжи и молодых семей республики. Цель — выяснить, какие меры господдержки действительно помогают решиться на рождение детей, а какие проблемы, наоборот, заставляют откладывать создание или расширение семьи.

Как отметил руководитель Народного фронта в РБ Виталий Брыкин, республика объединяет крупные города, районные центры, малые населённые пункты и сельские территории. Поэтому у молодых семей в разных частях региона могут быть разные условия жизни. В связи с этим мнение жителей республики важно учитывать не в общем виде, а через конкретный личный опыт.

«Решение о рождении ребёнка редко зависит только от одной выплаты или отдельной льготы. Молодые семьи оценивают целый круг обстоятельств: наличие стабильной работы, возможность приобрести или арендовать жильё, доступность детских садов, качество медицинской помощи, уровень доходов, поддержку со стороны государства и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Виталий Брыкин.

По итогам опроса общественники оценят востребованность действующих мер поддержки и подготовят новые предложения для Президента России. Для молодых семей это возможность повлиять на то, какие льготы будут обсуждаться на федеральном уровне.

Опрос займёт около 10 минут, он полностью анонимный. Пройти его можно по ссылке: nk.onf.ru/surveys/DETI

Ранее о том, как Башкирия ищет новые решения для роста рождаемости, «Башинформ» сообщал в этой публикации.