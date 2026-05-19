Вторая попытка: как семья из Башкирии покоряла конкурс «Это у нас семейное»

Год назад Алия Маннапова из Сибая листала ленту в социальных сетях и «набрела» на рекламу всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Девушке показалось это интересным и, самое главное, объединяющим их большую семью. Ее старшая сестра Эльвира с детьми и мужем давно переехала в ХМАО и видеться удается не так часто, как хотелось бы. «Это отличный шанс!» — подумала Алия и озвучила идею сестре и маме. Все поддержали ее и подали заявку. Однако в прошлом году семья дошла до полуфинала и выбыла из конкурса. Но сибайцы настолько влюбились в этот конкурс президентской платформы, что решили попробовать свои силы второй раз подряд.

Как поделилась с агентством «Башинформ» представитель старшего поколения, мама сестер — Гульнара Зигангирова, чтобы дойти до очных заданий, им пришлось объединиться и по-настоящему сплотиться.

«До окружного полуфинала мы дистанционно выполняли 48 заданий. И стихи сочиняли, и песни, и учились оказывать первую помощь, и деревья сажали. Но самым объединяющим испытанием для нас стала сборка робота, который указывает на то, кто за что отвечает в доме: например, кто готовит, кто убирается сегодня, кто посуду моет и т. д.», — рассказала она.

После три поколения — бабушка — Гульнара Зигангирова, дочери — Эльвира Язарова и Алия Маннапова, и внуки — Тимур, Лиана и Зарина, приехали в Уфу, так сказать, себя показать и на других посмотреть на окружном полуфинале.

«Самым сложным, лично для меня, было музыкальное лото, — призналась Гульнара Маратовна. — За 15 секунд воспроизведения нужно отгадать композицию на военную тематику. В этом нам помог 15-летний внук Тимур. За техническую часть у нас отвечала Алия, а Эльвира, я и внучки Лиана и Зарина — за творческую. Младшие девчонки были нашими зажигалочками — танцевали».