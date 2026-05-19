Вторая попытка: как семья из Башкирии покоряла конкурс «Это у нас семейное»

Год назад Алия Маннапова из Сибая листала ленту в социальных сетях и «набрела» на рекламу всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Девушке показалось это интересным и, самое главное, объединяющим их большую семью. Ее старшая сестра Эльвира с детьми и мужем давно переехала в ХМАО и видеться удается не так часто, как хотелось бы. «Это отличный шанс!» — подумала Алия и озвучила идею сестре и маме. Все поддержали ее и подали заявку. Однако в прошлом году семья дошла до полуфинала и выбыла из конкурса. Но сибайцы настолько влюбились в этот конкурс президентской платформы, что решили попробовать свои силы второй раз подряд.
Как поделилась с агентством «Башинформ» представитель старшего поколения, мама сестер — Гульнара Зигангирова, чтобы дойти до очных заданий, им пришлось объединиться и по-настоящему сплотиться.
«До окружного полуфинала мы дистанционно выполняли 48 заданий. И стихи сочиняли, и песни, и учились оказывать первую помощь, и деревья сажали. Но самым объединяющим испытанием для нас стала сборка робота, который указывает на то, кто за что отвечает в доме: например, кто готовит, кто убирается сегодня, кто посуду моет и т. д.», — рассказала она.
После три поколения — бабушка — Гульнара Зигангирова, дочери — Эльвира Язарова и Алия Маннапова, и внуки — Тимур, Лиана и Зарина, приехали в Уфу, так сказать, себя показать и на других посмотреть на окружном полуфинале.
«Самым сложным, лично для меня, было музыкальное лото, — призналась Гульнара Маратовна. — За 15 секунд воспроизведения нужно отгадать композицию на военную тематику. В этом нам помог 15-летний внук Тимур. За техническую часть у нас отвечала Алия, а Эльвира, я и внучки Лиана и Зарина — за творческую. Младшие девчонки были нашими зажигалочками — танцевали».
На конкурсе в столице республики царила дружественная обстановка. Семьи из 14 регионов ПФО помогали друг другу, где-то даже подсказывали.
«Наша семья всегда любила конкурсы и соревнования. Мы ведем абсолютно здоровый образ жизни и на всех праздниках выбираем не сидеть за столом, а двигаться, играть в „Крокодила“, придумывать друг другу задания. Даже гости, когда к нам приходят, уже знают, что просто так отсидеться не получится», — рассказала бабушка Гульнара Маратовна.
Победители полуфинала конкурса «Это у нас семейное» представят свой регион в июле 2026 года на финале в Москве и поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в финал конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли четыре семьи из Башкирии.
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