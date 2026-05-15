Четыре семьи вышли в финал федерального конкурса «Это у нас семейное»

За главными призами конкурса «Это у нас семейное» в столицу нашей страны отправятся четыре семьи из Башкирии: семья Давлетовых, Садрисламовых; семья Гиззатуллиных, Черных; семья Зайнуллиных, Бакировых; семья Копейкиных, Никитиных, Некрасовых. Они стали победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Уфе. Вместе с ними в финал прошли еще 51 семья из ПФО.
Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России — ключевой теме второго сезона.
К примеру, семья Копейкиных, Никитиных, Некрасовых из города Бирска и села Калинники — основатели семейного фольклорного ансамбля «Калинушка». Ансамбль является многократным лауреатом международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов.
«Каждый член семьи у нас играл свою особенную роль. Сплочённость — это самое главное, дружба в семье, взаимопонимание!» — отмечают Копейкины, Никитины, Некрасовы.
Отметим, всероссийский конкурс «Это у нас семейное» проводят на базе Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного главой государства Владимиром Путиным.
Ранее Башинформ сообщал о полуфинале окружного конкурса «Это у нас семейное», который приняла Уфа.
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