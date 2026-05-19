В Уфе вновь пройдет акция «Ищу человека»

Очередная акция по помощи бездомным животным «Ищу человека» пройдёт в парке имени Мажита Гафури в субботу, 30 мая, начало в 13.00. Об этом сообщили в мэрии.

В этот день можно будет познакомиться с животными из приютов, бесплатно вакцинировать и чипировать питомцев, получить консультации от ветеринаров, оказать посильную помощь приютам финансами и нужными вещами.

Акция «Ищу человека» проводится в Уфе каждый месяц, с декабря 2024 года. По итогам проведенных ранее акций «Ищу человека» новых хозяев обрели свыше 270 собак и кошек, собрано 18 тонн корма, вакцинировано против бешенства более 270 питомцев, чипировано около 237 животных.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в 2025 году потерялись около 3200 домашних животных.