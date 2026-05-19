Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:11 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Уфе вновь пройдет акция «Ищу человека»

Здесь можно будет бесплатно чипировать и вакцинировать питомца.

Фото: администрация Уфы | сайт
Гульфия Акулова

Очередная акция по помощи бездомным животным «Ищу человека» пройдёт в парке имени Мажита Гафури в субботу, 30 мая, начало в 13.00. Об этом сообщили в мэрии. 

В этот день можно будет познакомиться с животными из приютов, бесплатно вакцинировать и чипировать питомцев, получить консультации от ветеринаров, оказать посильную помощь приютам финансами и нужными вещами.

Акция «Ищу человека» проводится в Уфе каждый месяц, с декабря 2024 года. По итогам проведенных ранее акций «Ищу человека» новых хозяев обрели свыше 270 собак и кошек, собрано 18 тонн корма, вакцинировано против бешенства более 270 питомцев, чипировано около 237 животных.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в 2025 году потерялись около 3200 домашних животных. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru