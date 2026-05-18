В Башкирии за год потерялись около 3200 домашних животных

Жители Башкортостана за 2025 год потеряли около 3200 своих питомцев. Статистику приводит Всероссийская система поиска пропавших животных.

По данным исследования, кошки массово теряются летом – из-за выездов на природу и открытых окон, а собаки пропадают в новогодние праздники – из-за фейерверков. Кошки теряются заметно чаще собак.

78% животных находятся в течение первой недели. Помогают вернуть питомца, по словам самих владельцев, объявления, посты в социальных сетях и содействие волонтёров и ветеринарных клиник.

Ранее сообщалось, что по числу пропаж в Башкирии «лидируют» собаки хаски, терьеры и немецкие овчарки.