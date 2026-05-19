В Уфе на два месяца перекроют улицу Гафури

В Уфе ограничат движение по улице Гафури в связи с ремонтными работами в Ленинском районе города.
Такая мера будет действовать в период с 21 мая по 30 июля.
Как уточнили в мэрии, полностью перекроют проезжую часть от перекрестка улиц Гафури – Чернышевского, включая одну полосу на перекрестке по ул. Чернышевского до дома 80 по улице Гафури.
Также произойдут изменения в схеме движения маршрута общественного транспорта № 266.
Уфимцев и гостей столицы просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
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