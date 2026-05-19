В Тюменской области из-за трещин закрыли больничный корпус

Пятиэтажный корпус больницы на улице Красноармейской временно закрыли в Тобольске. Причиной стали обнаруженные в здании трещины, информирует tmn.aif.ru.

Известно, что вход и проезд в учреждение перекрыты, а территорию оградят. Пациентов и персонал переведут в другие помещения. Отделение сестринского ухода размещено в соседнем корпусе, станция переливания крови и другие службы ищут новые площадки.

Напомним, искалеченная в ДТП уфимка получила компенсацию в 250 рублей.