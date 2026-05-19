В Башкирии выявили незаконную добычу строительного камня

В Мелеузовском районе рядом с селом Хлебодаровка выявлены признаки незаконной добычи строительного камня. Когда инспекторы приехали на место, работы не велись, но были видны следы техники — предположительно, здесь работали погрузчик и грузовик.

По итогам проверки материалы переданы в прокуратуру и полицию. Теперь они будут выяснять, кто и почему занимался незаконной добычей. Ситуация находится под контролем, сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.

Напомним, в Башкортостане в 2021 году по инициативе Главы региона создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений.