В Башкирии выявили незаконную добычу строительного камня

В Мелеузовском районе рядом с селом Хлебодаровка выявлены признаки незаконной добычи строительного камня. Когда инспекторы приехали на место, работы не велись, но были видны следы техники — предположительно, здесь работали погрузчик и грузовик.
По итогам проверки материалы переданы в прокуратуру и полицию. Теперь они будут выяснять, кто и почему занимался незаконной добычей. Ситуация находится под контролем, сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Напомним, в Башкортостане в 2021 году по инициативе Главы региона создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений.
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