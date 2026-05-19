Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:46 (UTC+5), 19 Мая 2026

Башкирия выстроила правильную логистику медпомощи – Минздрав РФ

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
1 из 14

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова выразила признательность Главе республики за его личное пристальное внимание к развитию системы здравоохранения.

«Башкортостан всегда отличается хорошим целенаправленным развитием системы здравоохранения. Вы всегда стараетесь привлечь на свою территорию новейшие технологии, информационные медицинские технологии. И одними из первых внедряете качественные, мудрые, последовательные инновационные подходы на территории федерации.
Ещё бы мне хотелось поблагодарить всех коллег из Республики Башкортостан. Я возглавляю департамент, который занимается организацией высокотехнологичной медицинской помощи. И когда бы ни обратились в республику, будь то беда или необходимость привлечения специалистов, никогда никакого отказа не было. В том числе и от республиканских клиник, и от Башкирского государственного медуниверситета. Мы всегда чувствуем поддержку и дружественную профессиональную руку. Спасибо вам за это.
Сегодня посмотрела некоторые учреждения в республике. Видно, что всё правильно организовано. Там, где возможно оптимизировать процессы, выстроить правильную логистику, добиться высокого качества, скорости и безошибочного принятия решений — это нужно делать, и вы это делаете. Это замечательно и правильно», – сказала Инна Куликова на заседании Совета по развитию здравоохранения, которое прошло в ГКБ №13 Уфы.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru