Башкирия выстроила правильную логистику медпомощи – Минздрав РФ

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова выразила признательность Главе республики за его личное пристальное внимание к развитию системы здравоохранения.
«Башкортостан всегда отличается хорошим целенаправленным развитием системы здравоохранения. Вы всегда стараетесь привлечь на свою территорию новейшие технологии, информационные медицинские технологии. И одними из первых внедряете качественные, мудрые, последовательные инновационные подходы на территории федерации.
Ещё бы мне хотелось поблагодарить всех коллег из Республики Башкортостан. Я возглавляю департамент, который занимается организацией высокотехнологичной медицинской помощи. И когда бы ни обратились в республику, будь то беда или необходимость привлечения специалистов, никогда никакого отказа не было. В том числе и от республиканских клиник, и от Башкирского государственного медуниверситета. Мы всегда чувствуем поддержку и дружественную профессиональную руку. Спасибо вам за это.
Сегодня посмотрела некоторые учреждения в республике. Видно, что всё правильно организовано. Там, где возможно оптимизировать процессы, выстроить правильную логистику, добиться высокого качества, скорости и безошибочного принятия решений — это нужно делать, и вы это делаете. Это замечательно и правильно», – сказала Инна Куликова на заседании Совета по развитию здравоохранения, которое прошло в ГКБ №13 Уфы.
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