В Башкирии назвали главную особенность четвертого «Китап-Байрама»

Четвертая международная книжная ярмарка «Китап-байрам» пройдет в Уфе с 28 по 30 мая на Советской площади. Подготовка к фестивалю уже вышла на финишную прямую. Организаторы сообщают, что пространство Советской площади и прилегающих улиц Советской и Пушкина займет масштабный выставочный комплекс из десятков шатров, центральной сценической площадки и интерактивных арт-объектов.

Главная особенность этого года — мероприятие впервые выйдет за пределы столицы и затронет все города и районы республики. Об этом на пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию, рассказала заместитель министра культуры Башкирии Наталья Лапшина.

По ее словам, новый формат дает сразу несколько преимуществ.

«Первое — это, конечно, рост числа посетителей книжной ярмарки и просветительских мероприятий для детей и молодежи, — подчеркнула замминистра. — Второе, что это дает, особенно для жителей района — это обращение к локальной культуре, к локальной литературе, к местным авторам, внимание к ним. Безусловно, в каждом районе есть свой известный писатель, краевед, поэт, автор. И обращение к этим людям, к их произведениям — очень важно».

Основными темами ярмарки в этом году станут Год единства народов России и Год большой и дружной семьи в Башкортостане, а также патриотическая тема — сохранение исторической правды и тема «Все для Победы». Эти направления будут перекликаться во всех мероприятиях: встречах с писателями, авторами, блогерами, а также в концертной и культурной программах. Особое внимание уделят просветительской части. Ее организуют при участии Российского общества «Знание».

Что касается программы в муниципалитетах, Наталья Лапшина отметила, что на сегодняшний день собран «Книжный календарь», включающий более 360 мероприятий во всех городах и районах республики. Ознакомиться с полной программой можно на портале «Культурный мир Башкортостана».

«Можно заходить на ссылки каждого района, знакомиться, какие мероприятия пройдут, какие интересные форматы придумали муниципалитеты. Я думаю, что такой формат проведения ярмарки приживётся и будет развиваться», — резюмировала Наталья Лапшина.

Напомним, в 2025 году III Международную книжную ярмарку «Китап-Байрам» за три дня посетили 184 тысячи человек. Состоялся показ 14 спектаклей, художественно-музыкальных представлений, концертов. Проведено свыше 120 встреч с поэтами и писателями, работало 27 тематических и интерактивных площадок, написано около 1000 писем и открыток бойцам СВО.

Всего в прошлом году в ярмарке приняли участие представители 270 издательств и книготорговых организаций из 22 регионов России и 4 зарубежных стран: Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана.