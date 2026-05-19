Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:12 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии инвесторам предложили проекты в химии и пищевой промышленности

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Для инвесторов республики подготовили новые проекты в сфере химии и пищевой промышленности, сообщает правительство региона. Всего на Инвесткарте России размещено 42 готовых предложения, которые помогут быстро запустить производство и получить поддержку от государства. Разработка готовых решений для бизнеса в Башкортостане ведется с 2021 года. 

Предлагается запустить биофабрику по выпуску заквасок для молочной продукции в Бакалинском районе. Объём инвестиций — 430,3 млн рублей. Это будет первое в регионе производство такого типа. Спрос на закваски стабильно высокий.

Следующие проект – рыбоперерабатывающее производство в Агидели — 212,5 млн рублей. Проект актуален из-за растущего спроса на качественную рыбу и удобного расположения у рек и железной дороги.

В Стерлитамаке можно производить жидкие моющие средства. Для его создания инициатору проекта понадобится 267,5 млн рублей. Предприятие сможет выпускать бытовую химию и рассчитывать на налоговые льготы и поддержку кадрами. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии вложат 7 млрд рублей в производство микробиологического белка. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru