В Башкирии инвесторам предложили проекты в химии и пищевой промышленности

Для инвесторов республики подготовили новые проекты в сфере химии и пищевой промышленности, сообщает правительство региона. Всего на Инвесткарте России размещено 42 готовых предложения, которые помогут быстро запустить производство и получить поддержку от государства. Разработка готовых решений для бизнеса в Башкортостане ведется с 2021 года.
Предлагается запустить биофабрику по выпуску заквасок для молочной продукции в Бакалинском районе. Объём инвестиций — 430,3 млн рублей. Это будет первое в регионе производство такого типа. Спрос на закваски стабильно высокий.
Следующие проект – рыбоперерабатывающее производство в Агидели — 212,5 млн рублей. Проект актуален из-за растущего спроса на качественную рыбу и удобного расположения у рек и железной дороги.
В Стерлитамаке можно производить жидкие моющие средства. Для его создания инициатору проекта понадобится 267,5 млн рублей. Предприятие сможет выпускать бытовую химию и рассчитывать на налоговые льготы и поддержку кадрами.
Ранее сообщалось, что в Башкирии вложат 7 млрд рублей в производство микробиологического белка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.