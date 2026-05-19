В Башкирии инвесторам предложили проекты в химии и пищевой промышленности

Для инвесторов республики подготовили новые проекты в сфере химии и пищевой промышленности, сообщает правительство региона. Всего на Инвесткарте России размещено 42 готовых предложения, которые помогут быстро запустить производство и получить поддержку от государства. Разработка готовых решений для бизнеса в Башкортостане ведется с 2021 года.

Предлагается запустить биофабрику по выпуску заквасок для молочной продукции в Бакалинском районе. Объём инвестиций — 430,3 млн рублей. Это будет первое в регионе производство такого типа. Спрос на закваски стабильно высокий.

Следующие проект – рыбоперерабатывающее производство в Агидели — 212,5 млн рублей. Проект актуален из-за растущего спроса на качественную рыбу и удобного расположения у рек и железной дороги.

В Стерлитамаке можно производить жидкие моющие средства. Для его создания инициатору проекта понадобится 267,5 млн рублей. Предприятие сможет выпускать бытовую химию и рассчитывать на налоговые льготы и поддержку кадрами.

Ранее сообщалось, что в Башкирии вложат 7 млрд рублей в производство микробиологического белка.