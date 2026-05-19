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04:49 (UTC+5), 19 Мая 2026

У росстани

Направо пойдёшь — в колонию попадёшь, налево — на кладбище. Примерно так довольно угрюмо ещё в середине прошлого века можно было описать это место у росстани (развилки) современных улиц Софьи Перовской и Кавказской.

1986
Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»

Действительно, чуть правее за горой находилась колония имени Александра Матросова, а налево, минутах в десяти ходьбы по Кавказской — Сергиевское кладбище. Но в 1956-м появился кинотеатр «Луч» и грустная росстань (на этот раз это слово означает уже выбор) получила продолжение: прямо пойдёшь — в кино окажешься. Хотя, конечно, и до появления «Луча» можно было выразиться веселее: налево — пивзавод, направо — шихан: «Шихан-гора на берегу Белой близ мужского монастыря место само по себе ничем не примечательное, особенно вечером, когда темно. Но за Шиханом была особая слава, туда ходило издавна погулять много народа», — вспоминал художник Михаил Нестеров.

Впрочем, лет сто уже, наверное, холмы над рекой в Уфе шиханами не называют. Зато от прежних времён нам остался топоним Усольская гора или просто Усолье — так всегда называли высокий берег Белой вверх от Сутолоки в сторону Старой Уфы. Достаточно сказать, что на подъёме было четыре улицы с названием Усольская (Большая, Средняя, Малая и Верхняя) и целых семь Усольских переулков. Другое дело, что до сего дня нет надёжных объяснений происхождения топонима Усолье. Ведь соль здесь вряд ли вываривали.

Валерий Шахов Башинформ 1986
Валрий Шахов Башинформ 2026
1986
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
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Если разобраться, то в этом месте пересекаются две дороги: одна — улица Сочинская (бывшая Большая Усольская) с её продолжением — улицей Софьи Перовской (бывшей Средней Усольской) и Кавказская (бывшая Блохинская — названа в честь заслуг перед городом купца Николая Блохина). Как нам подсказывает дорожный знак, даже сорок лет назад основное движение машин шло по улице Кавказской — в сторону активно застраивавшихся Новиковки и Новостройки. И до начала 70-х годов здесь резво передвигались автобусы 1-го и 18-го маршрутов. А вот «Икарус-620» с № 13 вверх по Перовской взбирался с трудом. Но очень скоро всё начнёт меняться, и 18-й автобус тоже полезет в гору и поедет через улицу Нефтепроводную (Кувыкина), чтобы довезти жителей десятков новых высоких домов в микрорайонах «Урал», «Зелёная роща» и других.

По мнению П. Ф. Ищерикова, лет двести назад у этой развилки стояла деревянная Воздвиженская церковь. Семьдесят лет назад на этом месте стали «крутить кино». Ну, а ещё лет через сорок было почти как в кино — пришли новые времена и почти все фильмы «переехали» в домашние кинотеатры. «Луч» стал нерентабельным. Кинотеатр был выстроен по типовому проекту 2-06-06 (арх. 3. Брод), поэтому интересно сравнить, как перепрофилированы эти практически одинаковые здания в разных городах. Частенько их занимают торговые заведения. Но вот в городах Салавате и Канаше (Чувашия), например, аналогичные кинотеатры «переквалифицировались» в музеи истории. В Уфе же опустевший было кинотеатр сегодня вновь полон народу — в нём функционирует мечеть «Ихлас», являющаяся не только духовным, но и культурным центром.

Анатолий Чечуха

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