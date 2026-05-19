У росстани

Действительно, чуть правее за горой находилась колония имени Александра Матросова, а налево, минутах в десяти ходьбы по Кавказской — Сергиевское кладбище. Но в 1956-м появился кинотеатр «Луч» и грустная росстань (на этот раз это слово означает уже выбор) получила продолжение: прямо пойдёшь — в кино окажешься. Хотя, конечно, и до появления «Луча» можно было выразиться веселее: налево — пивзавод, направо — шихан: «Шихан-гора на берегу Белой близ мужского монастыря место само по себе ничем не примечательное, особенно вечером, когда темно. Но за Шиханом была особая слава, туда ходило издавна погулять много народа», — вспоминал художник Михаил Нестеров.
Впрочем, лет сто уже, наверное, холмы над рекой в Уфе шиханами не называют. Зато от прежних времён нам остался топоним Усольская гора или просто Усолье — так всегда называли высокий берег Белой вверх от Сутолоки в сторону Старой Уфы. Достаточно сказать, что на подъёме было четыре улицы с названием Усольская (Большая, Средняя, Малая и Верхняя) и целых семь Усольских переулков. Другое дело, что до сего дня нет надёжных объяснений происхождения топонима Усолье. Ведь соль здесь вряд ли вываривали.
Если разобраться, то в этом месте пересекаются две дороги: одна — улица Сочинская (бывшая Большая Усольская) с её продолжением — улицей Софьи Перовской (бывшей Средней Усольской) и Кавказская (бывшая Блохинская — названа в честь заслуг перед городом купца Николая Блохина). Как нам подсказывает дорожный знак, даже сорок лет назад основное движение машин шло по улице Кавказской — в сторону активно застраивавшихся Новиковки и Новостройки. И до начала 70-х годов здесь резво передвигались автобусы 1-го и 18-го маршрутов. А вот «Икарус-620» с № 13 вверх по Перовской взбирался с трудом. Но очень скоро всё начнёт меняться, и 18-й автобус тоже полезет в гору и поедет через улицу Нефтепроводную (Кувыкина), чтобы довезти жителей десятков новых высоких домов в микрорайонах «Урал», «Зелёная роща» и других.
По мнению П. Ф. Ищерикова, лет двести назад у этой развилки стояла деревянная Воздвиженская церковь. Семьдесят лет назад на этом месте стали «крутить кино». Ну, а ещё лет через сорок было почти как в кино — пришли новые времена и почти все фильмы «переехали» в домашние кинотеатры. «Луч» стал нерентабельным. Кинотеатр был выстроен по типовому проекту 2-06-06 (арх. 3. Брод), поэтому интересно сравнить, как перепрофилированы эти практически одинаковые здания в разных городах. Частенько их занимают торговые заведения. Но вот в городах Салавате и Канаше (Чувашия), например, аналогичные кинотеатры «переквалифицировались» в музеи истории. В Уфе же опустевший было кинотеатр сегодня вновь полон народу — в нём функционирует мечеть «Ихлас», являющаяся не только духовным, но и культурным центром.
Анатолий Чечуха
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