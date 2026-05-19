У росстани

Действительно, чуть правее за горой находилась колония имени Александра Матросова, а налево, минутах в десяти ходьбы по Кавказской — Сергиевское кладбище. Но в 1956-м появился кинотеатр «Луч» и грустная росстань (на этот раз это слово означает уже выбор) получила продолжение: прямо пойдёшь — в кино окажешься. Хотя, конечно, и до появления «Луча» можно было выразиться веселее: налево — пивзавод, направо — шихан: «Шихан-гора на берегу Белой близ мужского монастыря место само по себе ничем не примечательное, особенно вечером, когда темно. Но за Шиханом была особая слава, туда ходило издавна погулять много народа», — вспоминал художник Михаил Нестеров.

Впрочем, лет сто уже, наверное, холмы над рекой в Уфе шиханами не называют. Зато от прежних времён нам остался топоним Усольская гора или просто Усолье — так всегда называли высокий берег Белой вверх от Сутолоки в сторону Старой Уфы. Достаточно сказать, что на подъёме было четыре улицы с названием Усольская (Большая, Средняя, Малая и Верхняя) и целых семь Усольских переулков. Другое дело, что до сего дня нет надёжных объяснений происхождения топонима Усолье. Ведь соль здесь вряд ли вываривали.