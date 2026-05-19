Радий Хабиров оценил возможности мобильного реабкомплекса

Передвижной модуль площадью 20 кв. м оснастили авторскими механическими тренажёрами для восстановления функции ходьбы и координации движений, укрепления опорно-двигательной системы. Ежедневно реабилитационный комплекс может обслуживать до 25 человек. Он предназначен для медицинской реабилитации в амбулаторных условиях для жителей труднодоступных и малонаселенных территорий.
Глава Башкортостана отметил актуальность комплекса, который можно использовать в том числе для реабилитации ветеранов специальной военной операции.
Напомним, в январе 2025 года на «Инвестчасе» компания «Мобитрак» представила проект создания комплекса по изготовлению специализированных трейлеров различного назначения. Речь идёт о выпуске мобильных пунктов общественного питания, офисов и гостиничных комплексов, а также других объектов для предпринимательской деятельности и социальной сферы.
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