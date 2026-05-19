Фотоловушка в заказнике Башкирии засняла жизнь диких животных

В заказнике «Белоозерский» в Гафурийском районе фотоловушка засняла настоящую лесную жизнь. Видео предоставили в минэкологии региона.

На кадрах видно, как по тропе идет семейство барсуков, а рядом лосиха с лосенком идут к солонцу. На поляне два кабана выясняют отношения, и среди них — редкий белый кабан-альбинос. Чуть в стороне стоит лось, словно размышляя, стоит ли ему есть соль или просто понаблюдать за происходящим.

«Белоозерский» — это не просто охраняемая территория, а настоящий дом для множества животных и птиц. Здесь живут более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. Лоси, бобры, рыси, лисицы, куницы, ондатры — все чувствуют себя в безопасности. А такие редкие виды, как серый гусь, речная выдра, лебедь-кликун, гоголь и большой кроншнеп находятся под особой защитой и занесены в Красную книгу Башкортостана.

Ранее в фотоловушку попал хозяйственный барсук.