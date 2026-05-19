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07:39 (UTC+5), 19 Мая 2026

125 тысяч пенсионеров Уфы присоединились к активному досугу в 2025 году

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Сегодня на территории столицы проживают более 287 тысяч пожилых людей.

В прошлом году к активному досугу по программе «Башкирское долголетие» были вовлечены свыше 125 тысяч пенсионеров. По сравнению с предыдущим 2024 годом, количество людей, которые предпочли с пользой проводить время, увеличилось более чем вдвое, сообщили в мэрии.

Пожилые занимаются спортом, творчеством, туризмом и волонтерством, посещают концерты, фестивали, творческие вечера, путешествуют по родному краю.

Напомним, социально значимый проект «Башкирское долголетие» инициирован Главой республики Радием Хабировым в 2023 году и включает семь направлений. Это комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья, формирование активного, здорового и позитивного образа жизни, сохранение вовлечённости в общественную и полезную жизнь представителей «серебряного возраста». Подробные условия участия в проекте доступны по ссылке.

Ранее «Башинформ» публиковал советы гериатра из Уфы — как до старости сохранить бодрость и ясность ума.

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