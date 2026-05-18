Жителям Башкирии рассказали, как правильно хранить корма для животных

Корма для кошек и собак требуют особых условий хранения, так как изготавливаются из натуральных компонентов. Неправильное хранение может привести к порче корма, окислению жиров, испарению влаги, размножению бактерий и грибков, что в свою очередь может вызвать пищевые отравления у животных, метеоризм и другие проблемы со здоровьем. Об этом напомнили в госкомитете по ветеринарии Башкирии.

«Закрытую упаковку сухого корма следует хранить при комнатной температуре, избегая близости батарей и влажных помещений. После вскрытия начинается цепная реакция порчи: кислород вызывает прогоркание жиров, а перепады влажности создают среду для грибков. Повышенная влажность и высокая температура могут испортить корм даже в закрытой упаковке» — подчеркнули специалисты.

Чтобы сохранить корм в пригодном для еды виде, следует использовать герметичные контейнеры. Пластиковые или стеклянные контейнеры с силиконовым уплотнителем защищают корм от воздуха, света и влаги. Хранить сухие корма после вскрытия желательно при низкой влажности и без доступа воздуха. Холодильник допустим, но главное — герметичность. Открытый сухой корм хранится в среднем 1-1,5 месяца. Влажный рацион в холодильнике в закрытом контейнере пригоден не больше трех дней. Нельзя смешивать старый и новый корм, это ускорит порчу свежей порции. В качестве решения можно купить небольшие упаковки: так питомец всегда будет есть свежий корм. Влажный корм лучше перекладывать в закрывающийся контейнер (стеклянный или пластиковый) и убирать в холодильник.