В трёх городах Башкирии объявили особый режим

На территории городов Уфа, Стерлитамак и Салават с 20 часов 18 мая сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. Такой режим в народе называют «черным небом». Это означает, что выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов из-за плохих погодных условий опустятся на уровень жилых домов. Как сообщили в Башгидрометцентре, неблагоприятные условия будут действовать до 20 часов 19 мая.

«Башинформу» в пресс-службе минэкологии РБ пояснили, при таком режиме мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятий, но в зависимости от режима (первая, вторая или третья) они обязаны обеспечить снижение объемов выбросов в диапазоне от 15-20% до 40-60%.