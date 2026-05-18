В Сибае вандалы повредили покрытие новой детской площадки

В администрацию города Сибая поступили сообщения о новых актах вандализма на детских игровых площадках. Злоумышленники частично разрушили резиновое покрытие и изрезали арт-объект с надписью Сибай.
«Пожалуйста, проводите беседы с нашей молодёжью о недопущении вандализма. Не отворачивайтесь и не оставайтесь равнодушными, когда ломают, разрисовывают и портят детские площадки! Подобное поведение недопустимо! Объясните им, что за вандализм предусмотрена ответственность», — обратились к жителям города в администрации.
В мэрии напомнили, что порча чужого имущества влечёт за собой административную, а в случае значительного ущерба — уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. И призвали свидетелей подобных происшествий незамедлительно сообщать в полицию или администрацию города.
Ранее в Башкирии впервые на вандалов возбудили уголовное дело за порчу светофоров.
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