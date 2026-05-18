В Башкирии высадили более 2 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Кроме того, в республике в рамках ежегодной весенней акции «Зеленая Башкирия» высадили более 4300 крупномерных деревьев и более 139 тысяч саженцев. Благодаря акции декоративные аллеи появились в Кугарчинском, Кушнаренковском, Уфимском районах, городах Агидель, Мелеуз, Нефтекамск, Туймазы, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Уфа и Янаул, сообщила глава минЖКХ региона Ирина Голованова.

В Уфе заложили 10 новых аллей, в которых высадили 320 крупномеров и 684 кустарников. Город также украсили 70 крупномерных дубов высотой 4 метра, высаженные на аллее Трудовой Славы по улице Ленина. Кроме того, вдоль дома № 4 по улице Карла Маркса появилась аллея Инициативная, где уже пошли в рост 37 пирамидальных тополей.

В городе Октябрьском в рамках Года большой и дружной семьи появилась одноименная аллея из 17 скальных можжевельников высотой более 2,5 метра. Также к 80-летию города создана аллея «80-летия города Октябрьского», где высажено

15 декоративных яблонь высотой более 3 метров.

В Туймазинском районе высадили аллею в память об участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, состоящую из 70 лип высотой от 2,5 метра и 5 сосен высотой около 5 метров. В высадке деревьев приняли участие и сами ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В будущем здесь планируется обустроить аллею пешеходной зоной и скамейками.

В Благовещенском районе в рамках Года большой и дружной семьи в акции участвовали семь многодетных семей. У каждой семьи появилось свое именное дерево с табличкой. Активное участие в акции приняла семья Шичиных, воспитывающая 51 ребенка.

В селе Бельское Стерлитамакского района в новом Парке Победы заложена «Аллея Памяти» героев – участников специальной военной операции. Здесь высадили 40 сосен, 8 туй и 15 кленов, обустроили газоны, посадили гортензии. Уход за молодыми саженцами будут осуществлять сами участники акции. Всего по республике в мероприятиях приняли участие свыше 65 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы в Башкирии высадили более шести тысяч деревьев.