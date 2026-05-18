Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:51 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии высадили более 2 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Фото: скриншот | трансляция оперативного совещания правительства РБ
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии высадили более 2 млн саженцев и сеянцев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

«Мероприятия акции в республике проведены на 260 площадках. По количеству участков, на которых были высажены «зеленые памятники», Башкортостан находится в тройке регионов-лидеров Приволжского федерального округа. Всего в акции приняло участие 117 тысяч человек», — отметил министр. 

Центральное мероприятие акции провели 25 апреля вблизи села Байгильдино Нуримановского района. На площади около 2 гектаров было высажено 8 тысяч сеянцев сосны, липы и ясеня. Также лесоводы активно высадили деревья в Стерлитамакском, Аургазинском, Туймазинском, Караидельском, Кушнаренковском, Уфимском, Чишминском, Аскинском, Иглинском, Зилаирском, Куюргазинском и Абзелиловском районах. 

скриншот трансляция оперативного совещания правительства РБскриншот трансляция оперативного совещания правительства РБ
Фото: скриншот | трансляция оперативного совещания правительства РБ

Кроме того, в республике в рамках ежегодной весенней акции «Зеленая Башкирия» высадили более 4300 крупномерных деревьев и более 139 тысяч саженцев. Благодаря акции декоративные аллеи появились в Кугарчинском, Кушнаренковском, Уфимском районах, городах Агидель, Мелеуз, Нефтекамск, Туймазы, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Уфа и Янаул, сообщила глава минЖКХ региона Ирина Голованова. 

В Уфе заложили 10 новых аллей, в которых высадили 320 крупномеров и 684 кустарников. Город также украсили 70 крупномерных дубов высотой 4 метра, высаженные на аллее Трудовой Славы по улице Ленина. Кроме того, вдоль дома № 4 по улице Карла Маркса появилась аллея Инициативная, где уже пошли в рост 37 пирамидальных тополей.

В городе Октябрьском в рамках Года большой и дружной семьи появилась одноименная аллея из 17 скальных можжевельников высотой более 2,5 метра. Также к 80-летию города создана аллея «80-летия города Октябрьского», где высажено
15 декоративных яблонь высотой более 3 метров.

В Туймазинском районе высадили аллею в память об участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, состоящую из 70 лип высотой от 2,5 метра и 5 сосен высотой около 5 метров. В высадке деревьев приняли участие и сами ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В будущем здесь планируется обустроить аллею пешеходной зоной и скамейками.

В Благовещенском районе в рамках Года большой и дружной семьи в акции участвовали семь многодетных семей. У каждой семьи появилось свое именное дерево с табличкой. Активное участие в акции приняла семья Шичиных, воспитывающая 51 ребенка.

В селе Бельское Стерлитамакского района в новом Парке Победы заложена «Аллея Памяти» героев – участников специальной военной операции. Здесь высадили 40 сосен, 8 туй и 15 кленов, обустроили газоны, посадили гортензии.  Уход за молодыми саженцами будут осуществлять сами участники акции. Всего по республике в мероприятиях приняли участие свыше 65 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы в Башкирии высадили более шести тысяч деревьев.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru