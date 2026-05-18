Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с Эболой

Специалисты Роспотребнадзора по просьбе угандийской стороны отправляются в Кампалу для проведения эпидемиологического расследования по вспышке лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, сообщает ведомство.
Управление также окажет министерству здравоохранения Уганды материально-техническую помощь. В столицу этой восточноафриканской страны Кампалу будут переданы отечественные диагностические тест-системы.
Помощь оказывается в рамках долгосрочного сотрудничества. В 2024 году Россия уже передала Уганде мобильную противоэпидемическую лабораторию. Этот комплекс использовался службами для купирования предыдущей эпидемии Эболы в 2025 году. Кроме того, российские ученые обучили более 80 угандийских специалистов методам биологической безопасности, дезинфекции и лабораторной диагностики.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует.
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