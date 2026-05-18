Ученые должны определить будущее беловежских зубров – Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства 18 мая поручил минсельхозу и минэкологии совместно с учеными определить дальнейшую динамику развития беловежских зубров в республике.
Напомним, в Башкирии с 2023 года реализуется масштабный экологический проект по созданию устойчивой популяции беловежских зубров. В республике в природном парке «Мурадымовское ущелье» живет 31 зубр, включая привезенных из Белоруссии и телят, которые родились на башкирской земле. На сегодняшний день адаптация диких быков в регионе признана успешной. Животные хорошо перенесли уральские зимы, адаптировались к горно-лесной местности.
К 2030 году поголовье башкирских зубров планируется увеличить до 50.
«Нам надо понять будущее. На что мы ориентируемся? Есть разные варианты развития. Понятно, что стадо нужно делать большое, но надо следить за взаимосвязью с нашим биоразнообразием», – сказал Глава региона.
Ранее рассматривались два пути развития: формирование популяции зубров, аналогичной беловежской, либо скрещивание с кавказскими зубрами, которые есть в других регионах России.
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