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10:45 (UTC+5), 18 Мая 2026

До старта две недели: в Уфе на Зелёный Марафон зарегистрировались более 3 тысяч человек

Фото: ПАО Сбербанк | предоставлено пресс=службой

В Уфе продолжается регистрация на 13-й благотворительный забег СберПрайм Зелёный Марафон. На старт в столице Республики Башкортостан уже заявились более 3 тысяч человек.

В этом году Зелёный Марафон проведут 30 мая. Забег стартует на набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. Для взрослых запланированы дистанции «Юбилей Сбера» на 1,85 км, 4,2 км и 10 км. Для детей 7–17 лет — «Юбилей Сбера» на 1,85 км. Для подростков 14–17 лет — 4,2 км. Для детей 7–13 лет — от 150 до 400 м. Пройдут и инклюзивные забеги: для детей 10–17 лет на дистанцию 150 м, для взрослых — на 400 метров. Необходима медицинская справка.

Пока любители спорта будут на маршруте, для всех, кто придёт поболеть за близких и друзей или интересно провести время без участия в забеге, будет работать большая площадка с развлечениями, мастер-классами, конкурсами, музыкальной программой, призами и подарками от партнёров. Организаторы ожидают, что жители республики будут участвовать в Зелёном Марафоне целыми семьями.

Актуальную программу мероприятия в ближайшее время опубликуют на официальной странице Зелёного Марафона в Уфе.

Традиционно на Зелёном Марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе — быть участником забега для этого необязательно. Средства поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбер удвоит итоговую сумму. Деньги пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

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