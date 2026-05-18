Блогер Алеся Казанцева посетила двор Довлатова в Уфе

Писательница и блогер Алеся Казанцева (в соцсетях Алеся Петровна) побывала 17 мая в Уфе, ее подписчики из Башкирии порекомендовали посетить двор по улице Гоголя, 56, где с 1941 по 1944 год жил Сергей Довлатов.
Для нее новость о том, что писатель жил в младенческие годы в Уфе, стала полной неожиданностью. Она записала своим подписчикам видеопривет и показала уфимский двор — портрет писателя на фасаде, крылатые фразы из его произведений.
«Хорошо, что прочитала ваши комментарии. Оказывается, это двор Довлатова, это дом, где жил маленький Довлатов младенцем», — сказала Алеся.
Она призналась, что поначалу удивилась, что на стенах домов — цитаты Довлатова, его портреты.
«Как будто я попала, еще раз, на пролив Лаперуза, это так интересно!» — призналась Алеся Казанцева.
Напомним, 3 сентября 2021 года, в день 80-летия со дня рождения Сергея Довлатова, на карте Уфы появилась новая точка притяжения для туристов. В переулке между улицами Гоголя и Маркса была установлена табличка «Довлатовский переулок». А двор, где родился писатель, расписали художники.
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