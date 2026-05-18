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06:18 (UTC+5), 18 Мая 2026

Блогер Алеся Казанцева посетила двор Довлатова в Уфе

Писательница сравнила ощущение от визита с исполнением ее давней мечты – поездкой на пролив Лаперуза.

Фото: скрин видео | скрин видео
Розалия Валеева

Писательница и блогер Алеся Казанцева (в соцсетях Алеся Петровна) побывала 17 мая в Уфе, ее подписчики из Башкирии порекомендовали посетить двор по улице Гоголя, 56, где с 1941 по 1944 год жил Сергей Довлатов.

Для нее новость о том, что писатель жил в младенческие годы в Уфе, стала полной неожиданностью. Она записала своим подписчикам видеопривет и показала уфимский двор — портрет писателя на фасаде, крылатые фразы из его произведений.

«Хорошо, что прочитала ваши комментарии. Оказывается, это двор Довлатова, это дом, где жил маленький Довлатов младенцем», — сказала Алеся.

Она призналась, что поначалу удивилась, что на стенах домов — цитаты Довлатова, его портреты.

«Как будто я попала, еще раз, на пролив Лаперуза, это так интересно!» — призналась Алеся Казанцева.

Напомним, 3 сентября 2021 года, в день 80-летия со дня рождения Сергея Довлатова, на карте Уфы появилась новая точка притяжения для туристов. В переулке между улицами Гоголя и Маркса была установлена табличка «Довлатовский переулок». А двор, где родился писатель, расписали художники.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Радий Хабиров предложил новую стратегию развития туризма в Башкирии. 

Видео: Канал Алеси Петровны в МАХ | Алеся Казанцева
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