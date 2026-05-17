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18:25 (UTC+5), 17 Мая 2026

Жителям Башкирии объяснили, как вернуть потерянный багаж

Что делать, когда лента выдачи багажа опустела, а чемодан так и не пришёл?

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Чем быстрее авиапассажир заявит о пропаже, тем выше шанс, что багаж вернётся ближайшим рейсом. Как действовать в подобном случае, рассказали специалисты минтранса Башкортостана.

Первым делом следует сразу сообщить об утере.

«В зоне прилёта найдите стойку розыска багажа — обычно она расположена рядом с лентой выдачи. Если её нет, обратитесь к представителю авиакомпании или сотруднику аэропорта», — пояснили в ведомстве.

Далее необходимо заполнить акт розыска багажа. В документе следует указать номер багажной бирки, рейс, ФИО и контакты. Описать чемодан как можно точнее: цвет, размер, материал и особые приметы — например, царапину или наклейку. Чем подробнее описание, тем выше шанс найти свои вещи. Акт составляют в двух экземплярах, один обязательно нужно оставить себе.

По закону у авиакомпании есть 21 день на розыск с момента, как подписан акт. Чаще всего багаж находят уже в первые пять дней.

Если чемодан не нашли, гражданин вправе потребовать от авиакомпании компенсацию. Для этого следует составить претензию в свободной форме: описать ситуацию и попросить возместить ущерб. Подать её можно в течение полугода после утери.

К претензии необходимо приложить:

— оригинал акта, оформленного в аэропорту;

— копию посадочного талона, багажной бирки и паспорта;

— чеки, подтверждающие стоимость утерянных вещей, если сохранились.

«Отправьте документы по почте или передайте лично в представительство авиакомпании. Вам обязаны ответить в течение 30 дней. Важно! Если подтвердить стоимость вещей чеками не получится, компенсация составит 600 рублей за 1 кг. Если вы сдавали багаж с объявленной ценностью, вам выплатят указанную сумму», — заявили в минтрансе РБ.

И еще нужно сохранять багажную бирку до получения чемодана, снимать с чемодана штрихкоды с прошлых рейсов, повесить на ручку бирку с номером телефона, чтобы чемодан был заметен издалека, надеть на него яркий чехол.

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