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17:41 (UTC+5), 17 Мая 2026

Жители Башкирии смогут полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной

18 мая, как только стемнеет, нужно смотреть туда, где Солнце час назад скрылось под горизонтом: на северо-запад.

Венера и Луна на вечернем небе 18 мая в 22.30
Фото: уфимский городской планетарий | сайт
Ксения Калинина

Не так высоко над горизонтом будет сиять самая яркая «звезда» — это Венера. А справа от нее будет виден очень тонкий лунный серпик. Прошло всего два дня после новолуния и Солнцем будет освещено всего 5,5% лунного диска. А высоко над горизонтом, на западе (слева от Венеры), в созвездии Близнецов будет видна ещё одна яркая «звезда» — Юпитер.

«Так что, если небо будет ясным, не упустите возможность полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной. И обратите внимание на пепельный свет Луны — ту, сероватую часть лунного диска, которая не освещена Солнцем, а слабо светится, освещенная Землей»,  сообщил в Уфимском городском планетарии.

Светила будут видны почти три часа после захода Солнца. Сразу после полуночи они зайдут за горизонт: Луна в 00.10, а Венера на 10 минут позже.

В следующий вечер молодой месяц «убежит» от Венеры и, став в два раза толще, будет виден выше неё, расположившись примерно посередине между Юпитером и Венерой.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается 31-градусная жара.

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