Жители Башкирии смогут полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной

Не так высоко над горизонтом будет сиять самая яркая «звезда» — это Венера. А справа от нее будет виден очень тонкий лунный серпик. Прошло всего два дня после новолуния и Солнцем будет освещено всего 5,5% лунного диска. А высоко над горизонтом, на западе (слева от Венеры), в созвездии Близнецов будет видна ещё одна яркая «звезда» — Юпитер.
«Так что, если небо будет ясным, не упустите возможность полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной. И обратите внимание на пепельный свет Луны — ту, сероватую часть лунного диска, которая не освещена Солнцем, а слабо светится, освещенная Землей», — сообщил в Уфимском городском планетарии.
Светила будут видны почти три часа после захода Солнца. Сразу после полуночи они зайдут за горизонт: Луна в 00.10, а Венера на 10 минут позже.
В следующий вечер молодой месяц «убежит» от Венеры и, став в два раза толще, будет виден выше неё, расположившись примерно посередине между Юпитером и Венерой.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается 31-градусная жара.
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