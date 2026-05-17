Жители Башкирии смогут полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной

Не так высоко над горизонтом будет сиять самая яркая «звезда» — это Венера. А справа от нее будет виден очень тонкий лунный серпик. Прошло всего два дня после новолуния и Солнцем будет освещено всего 5,5% лунного диска. А высоко над горизонтом, на западе (слева от Венеры), в созвездии Близнецов будет видна ещё одна яркая «звезда» — Юпитер.

«Так что, если небо будет ясным, не упустите возможность полюбоваться встречей Венеры с молодой Луной. И обратите внимание на пепельный свет Луны — ту, сероватую часть лунного диска, которая не освещена Солнцем, а слабо светится, освещенная Землей», — сообщил в Уфимском городском планетарии.

Светила будут видны почти три часа после захода Солнца. Сразу после полуночи они зайдут за горизонт: Луна в 00.10, а Венера на 10 минут позже.

В следующий вечер молодой месяц «убежит» от Венеры и, став в два раза толще, будет виден выше неё, расположившись примерно посередине между Юпитером и Венерой.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается 31-градусная жара.