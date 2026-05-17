В западных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность

По данным пресс-службы МЧС по РБ, 18–22 мая в западных районах Башкортостана ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В этот период даже малейшая искра может привести к катастрофическому пожару. Сухая трава, ветер и высокая температура создают идеальные условия для стремительного распространения огня.

В ведомстве напомнили, что на всей территории республики действует особый противопожарный режим. Об этом читайте в материале «Все меры приняты: Башкирия готова дать отпор огненной стихии».