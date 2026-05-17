В Башкирии подготовят водолазов для двух регионов

Совсем скоро ряды водолазов пополнятся сразу в двух регионах – на базе аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС продолжается обучение спасателей по профессии водолаза 4 разряда. Обучение проходят специалисты Башкирии и Оренбургской области, сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
На этой неделе начались практические занятия – с первыми полноценными погружениями, работой под водой и отработкой действий в нештатных ситуациях. Спасатели одновременно осваивают работу в лёгком водолазном снаряжении и в легендарной трёхболтовке – тяжёлом водолазном костюме, который многим знаком по старым фильмам про водолазов. Только надеть такое снаряжение — уже отдельная задача: десятки креплений, тяжёлый шлем — здесь работа ведётся всей командой.
Во время занятий спасатели учатся действовать в ситуациях, которые могут произойти на реальных водолазных спусках: потеря загубника, нехватка воздуха у напарника, нарушение связи, отказ элементов снаряжения. Все действия отрабатываются до автоматизма — чтобы в экстренной ситуации не терять ни секунды и уметь быстро помочь товарищу под водой. Практика проходит ежедневно: погружения, работа на глубине, взаимодействие водолазов между собой и с обеспечивающей группой на поверхности. Для них это первый серьёзный опыт длительной работы под водой, где важны не только физическая подготовка, но и спокойствие, концентрация и полное доверие к напарнику.
На следующей неделе начнётся ещё один важный этап подготовки – технические водолазные работы. Спасателям предстоит собирать трубопровод под водой, работать с понтонами и поднимать затонувшие конструкции.
Ранее сообщалось, что в Уфе состоялись учения на воде.
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