В Башкирии обсудят, как ИИ влияет на бизнес, медицину и образование

ИИ уже становится частью повседневной жизни: помогает бизнесу, развивается в медицине, образовании, городской среде и влияет на то, как меняется экономика. Как сообщается в канале Мах «Башкортостан сегодня», в рамках стратегической сессии будут представлены результаты, которых уже удалось достичь в сфере ИИ, а также обозначены дальнейшие направления развития.

Своим видением поделятся Глава республики Радий Хабиров и члены правительства, а стартап-команды представят собственные разработки и идеи. Площадка объединит представителей власти, бизнеса, науки и ИТ-сообщества для открытого разговора о технологиях и будущем региона.

Мероприятие пройдёт 19 мая в 17.00.

Желающих приглашают также присоединиться к онлайн-трансляции.

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