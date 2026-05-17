Уфу украсят кадки с декоративными растениями

В Уфе начали устанавливать кадки с декоративными растениями, сообщает администрация города.

Они появятся вдоль оживленных городских магистралей, на площадях и набережной реки Белой. Для высадки в кадках используются растения, имеющие хороший декоративный вид. Муниципальные власти просят уфимцев и гостей города бережно относиться к этому элементу благоустройства городской среды.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.