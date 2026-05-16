В МЧС Башкирии напомнили, что купальный сезон еще не открыт

Большинство пляжей начнут работу не ранее 1 июня. Там будут дежурить спасатели, можно будет не бояться, что поранишься о корягу, дно проверяется водолазами.

Сотрудники МЧС России на постоянной основе проводят занятия с учащимися, разъясняя правила безопасности и приемы оказания первой помощи. Наглядно демонстрируют средства спасения, учат, как ими пользоваться и как самому не попасть в беду.