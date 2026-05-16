Глава Башкирии рассказал о победительнице конкурса профмастерства

Алена - студентка Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, преподаватель и советник директора по воспитанию. Работает с будущими пожарными — учит их бороться с огнем. Несмотря на юный возраст педагога, студенты относятся к Алене Александровне с большим уважением и во всем ее поддерживают.
Именно эта поддержка помогла Алене Хаджиогло победить в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026» — конкурса профмастерства для преподавателей и мастеров обучения наших колледжей. Он проводится уже несколько лет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
«Теперь Алена представит Башкортостан в финале конкурса, который этой осенью пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе. Приятно, что такие педагоги работают в нашей системе профессионального образования, — отметил руководитель региона. — Будем болеть за нее всей республикой».
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