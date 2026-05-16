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06:15 (UTC+5), 16 Мая 2026

Глава Башкирии рассказал о победительнице конкурса профмастерства

В своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан Глава республики Радий Хабиров рассказал об Алене Хаджиогло.

Фото: личная страница Радия Хабирова | "ВКонтакте"
Лейла Аралбаева

Алена - студентка Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, преподаватель и советник директора по воспитанию. Работает с будущими пожарными — учит их бороться с огнем. Несмотря на юный возраст педагога, студенты относятся к Алене Александровне с большим уважением и во всем ее поддерживают.

Именно эта поддержка помогла Алене Хаджиогло победить в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026» — конкурса профмастерства для преподавателей и мастеров обучения наших колледжей. Он проводится уже несколько лет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

«Теперь Алена представит Башкортостан в финале конкурса, который этой осенью пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе. Приятно, что такие педагоги работают в нашей системе профессионального образования, — отметил руководитель региона. — Будем болеть за нее всей республикой».

личная страница Радия Хабирова "ВКонтакте"
личная страница Радия Хабирова "ВКонтакте"
личная страница Радия Хабирова "ВКонтакте"
личная страница Радия Хабирова "ВКонтакте"
личная страница Радия Хабирова "ВКонтакте"
Фото: личная страница Радия Хабирова | "ВКонтакте"
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