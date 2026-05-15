В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

16 и 17 мая уфимцы и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня, сообщает администрация Уфы.

В субботу и в воскресенье торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.