В Уфе начался ремонт дорог во дворах

В Уфе началась реализация нового партийного проекта «Дорога к дому», в рамках которого отремонтируют межквартальные проезды и въезды во дворы, сообщает столичная мэрия. Работы уже начались на участке вблизи улицы Летчиков, 5/4. Площадь ремонта составляет 800 «квадратов».

Всего в городе планируют восстановить покрытие на площади 58 тысяч квадратных метров на 80 участках. На эти цели в бюджете предусмотрели 200 млн рублей.

Новая программа местами синхронизируется с проектом «Дорога к знаниям» по ремонту подъездных путей к школам и детским садам. В этом году запланировано отремонтировать 49 участков. Сейчас работы ведутся на 13 из них.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.