В Уфе в дни проведения книжной ярмарки перекроют ряд улиц

С 28 по 30 мая в Уфе пройдет IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В связи с подготовкой и проведением мероприятия в районе Советской площади запланировано ограничение движения автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, с 20 по 23 мая перекроют ул. Пушкина от улицы Цюрупы до ул. Советской.
С 24 мая по 3 июня перекрыты будут улица Пушкина от ул. Советской до ул. Ленина, ул. Советская от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции.
Схема движения общественного транспорта будет изменена.
Ранее мы писали, что в Уфе на ярмарке «Китап-Байрам» презентуют книгу Айгиза Баймухаметова.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.