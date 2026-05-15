В Уфе в дни проведения книжной ярмарки перекроют ряд улиц

С 28 по 30 мая в Уфе пройдет IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В связи с подготовкой и проведением мероприятия в районе Советской площади запланировано ограничение движения автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, с 20 по 23 мая перекроют ул. Пушкина от улицы Цюрупы до ул. Советской.

С 24 мая по 3 июня перекрыты будут улица Пушкина от ул. Советской до ул. Ленина, ул. Советская от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции.

Схема движения общественного транспорта будет изменена.

Ранее мы писали, что в Уфе на ярмарке «Китап-Байрам» презентуют книгу Айгиза Баймухаметова.