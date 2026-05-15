В Уфе отметили Международный день семей

В городском пространстве «Арт-КВАДРАТ» прошел большой семейный праздник, сообщает администрация города.
Стартовал он с шествия семей. В рамках торжественной части прошло награждение уфимских семей за активную деятельность по сохранению и продвижению семейных ценностей. Среди награждённых – многодетные и замещающие родители, волонтёры, победители творческих конкурсов, семьи участников специальной военной операции.
Концертная программа объединила традиции разных народов и современные форматы. На сцене выступили творческие коллективы Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного педагогического университета и дома культуры «Ядкарь». Зрители участвовали в тематических интерактивах и семейных викторинах.
На площади весь день работала ярмарка-продажа «МолотОК», где подростки представили изделия ручной работы, были организованы семейные фотозоны и анимационные программы для детей.
Ранее сообщалось, что Международный день семей в Уфе отметят городским праздником.
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