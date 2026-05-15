В Уфе отметили Международный день семей

В городском пространстве «Арт-КВАДРАТ» прошел большой семейный праздник, сообщает администрация города.

Стартовал он с шествия семей. В рамках торжественной части прошло награждение уфимских семей за активную деятельность по сохранению и продвижению семейных ценностей. Среди награждённых – многодетные и замещающие родители, волонтёры, победители творческих конкурсов, семьи участников специальной военной операции.

Концертная программа объединила традиции разных народов и современные форматы. На сцене выступили творческие коллективы Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного педагогического университета и дома культуры «Ядкарь». Зрители участвовали в тематических интерактивах и семейных викторинах.

На площади весь день работала ярмарка-продажа «МолотОК», где подростки представили изделия ручной работы, были организованы семейные фотозоны и анимационные программы для детей.

Ранее сообщалось, что Международный день семей в Уфе отметят городским праздником.