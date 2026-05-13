Международный день семей в Уфе отметят городским праздником

Международный день семей в Уфе отметят большим городским праздником. 15 мая пространство «Арт-Квадрат» станет площадкой для встреч, творчества и совместного отдыха жителей города, сообщает уфимский горсовет.

Для гостей подготовлена насыщенная программа: ярмарка ремесленников, спектакль, мастер-классы для подростков, анимационные площадки и тематические фотозоны. В течение дня будут работать творческие и интерактивные пространства для детей и взрослых.



Праздничную атмосферу дополнит концертная программа с участием творческих коллективов. Завершением мероприятия станет «Парад семьи» – символичное шествие, посвященное семейным ценностям.