В Башкирии выпустили более 200 кг выловленных браконьерами раков

На озере Кандрыкуль обнаружили 60 браконьерских раколовок и 150 метров сетей. Около 200 килограммов пойманных раков и рыбы выпустили обратно в воду. Совместный рейд с сотрудниками Рыбоохраны провели представители Народного фронта и участники региональной команды Молодёжки Народного фронта.

Как отметили участники акции, с каждым годом Кандрыкуль становится чище. Если несколько лет назад из озера извлекали километры сетей и сотни раколовок, то сейчас браконьерских орудий меньше. Рыба и раки стали крупнее. Это значит, что у природы снова появляется время на восстановление.

Напомним, с 25 апреля по 5 июня в Башкирии действует нерестовый запрет. Разрешена только одна поплавочная или донная удочка с берега.