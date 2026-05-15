В Башкирии увековечили имя полного кавалера орденов Славы Хурмата Хусаинова

Командир орудия 435-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 8-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта, старшина Хурмат Хусаинов участвовал в боях под Сталинградом. В боях под Таганрогом был ранен.

После излечения в госпитале сражался за освобождение Донецка, Макеевки, Мелитополя, с боями прошёл Перекоп, форсировал Сиваш. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в освобождении польских городов Варшавы, Люблина и Познани, штурмовал Берлин.

В 1946 году старшина был демобилизован, работал в родном колхозе. В 1948 году Хурмат Хамзеевич обосновался в Таджикистане, затем – в Узбекистане.

Согласно документу о переименовании Дома пионеров и школьников на малой родине героя, финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.