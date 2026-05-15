В Башкирии уровень младенческой смертности стал ниже, чем в Европе

В Республике Башкортостан достигнут исторический минимум по младенческой смертности: по итогам января – апреля 2026 года показатель составил 2,3 промилле (2,3 случая на 1000 родившихся живыми). Это ниже среднероссийского уровня и сопоставимо с лучшими показателями ведущих европейских стран, подчеркнула замминистра здравоохранения Татьяна Саубанова.

В ведомстве отмечают, что за спасенными жизнями стоит как труд врачей и медперсонала, выездных бригад, так и органов управления здравоохранением и властей. Это результат комплексной системной работы.

Во-первых, внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным — это когда тяжелых пациенток, женщин с угрозой преждевременных родов и младенцев с опасными патологиями везут сразу в крупные перинатальные центры и детские больницы в Уфе, где отрегулированы процессы оказания медицинской помощи роженицам и детям.

«Первое — специалисты данных центров постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Второе — перинатальные центры и роддома 3 уровня оснащены всем необходимым, парк оборудования полностью обновлен, здесь самая современная техника, которая позволяет спасти, выходить маленьких пациентов и соответствует самым высоким европейским и зарубежным требованиям», — сказала Татьяна Саубанова.

Во-вторых, внедрена система катамнеза — сопровождения детей, родившихся с осложнениями, особенностями, тяжелыми состояниями, до трёхлетнего возраста.

«Мы выстроили систему маршрутизации детей для последующего наблюдения, чтобы эти дети имели возможность окрепнуть, выздороветь и получить максимальное количество реабилитационных мероприятий, чтобы состояние здоровья было таким же, как у детей, родившихся без осложнений. Этим занимается Республиканская детская клиническая больница. Каждый ребёнок у нас на учёте и может получить самую лучшую медицинскую помощь.

Помимо этого, сейчас мы активно внедряем инфекционный скрининг новорожденных, который позволяет в течение суток установить причину заболевания у младенца и подобрать максимально быстрые эффективные средства для быстрого и эффективного лечения. В детских больницах детям раннего возраста мы одними из первых в России внедрили так называемую фазную бактериологию», – рассказала замминистра.

Еще одним фактором снижения младенческой смертности стало масштабное расширение сети женских консультаций. Благодаря нацпроекту «Семья» в Башкирии было открыто 11 новых модульных женских консультаций.

Кроме того, в республике введено бесплатное целевое обследование женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, так называемая репродуктивная диспансеризация, благодаря чему будущие родители могут вовремя выявить у себя бессимптомные инфекции, гормональные сбои, риски невынашивания и пройти необходимое лечение.

Женщины, страдающие бесплодием, имеют возможность бесплатно пройти полный комплекс обследований и подготовки к беременности по полису ОМС. В регионе создана система, которая позволяет качественно подготовить каждую женщину к процедуре ЭКО и, что особенно важно, не только добиться наступления беременности, но и обеспечить рождение здорового ребёнка.

Еще один важнейший шаг для защиты здоровья матери и ребенка — включение с 2026 года в программу ОМС неинвазивного пренатального теста (НИПТ). Данное обследование теперь проводится бесплатно в Уфе, в Республиканском медико-генетическом центре для женщин группы риска и позволяет выявить риски различных аномалий у плода.

Несмотря на достигнутые успехи, существуют ещё точки роста для дальнейшего снижения младенческой смертности и повышения демографических показателей, отметила Татьяна Саубанова и добавила, что главная цель — сделать так, чтобы каждая женщина, планирующая стать матерью, могла осуществить свою мечту о рождении здорового малыша, независимо от возможных сложностей со здоровьем.

Однако, по ее словам, есть случаи, которые не зависят от врачей: когда здоровый ребёнок, выписанный из роддома, погибает дома из-за неправильного ухода, недостатка внимания или отказа от медицинской помощи.

«Такие ситуации требуют совместных усилий не только медиков и социальных служб, но и, прежде всего, самих родителей. Младенец особенно уязвим и полностью зависит от заботы взрослых. Поэтому очень важно, чтобы в каждой семье ребёнок после выписки из роддома рос здоровым, счастливым и получал всё необходимое внимание и уход», — подытожила замминистра.

Ранее сообщалось, как врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку, рожденную на сроке 24,5 недели и весом всего 480 граммов.