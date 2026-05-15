В Башкирии предупредили о мошенниках, предлагающих «слитые» варианты ЕГЭ

Выпускникам все чаще стали предлагать купить экзаменационные материалы, которые якобы будут использоваться на грядущих испытаниях.
Однако, как напомнили в Рособрнадзоре, утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур.
Разработка контрольно-измерительных материалов ведётся в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. В помещение доступ ограничен, личную электронику заносить нельзя.
В ведомстве отметили, что по каждому предмету создаётся множество вариантов, которые шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически, передаются по защищенным каналам и расшифровываются за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищённому каналу за полчаса до начала ЕГЭ.
«Никто не знает, какой вариант попадёт в конкретный пункт проведения экзаменов. Варианты материалов различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как „слив с Дальнего Востока“, не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах», — сообщили в Рособрнадзоре.
В связи с этим в ведомстве рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или «гарантированного» результата. Данные действия являются незаконными и влекут за собой лишь финансовые потери.
Также напоминают не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником технической службы ГИА. Уполномоченные организации не запрашивают конфиденциальную информацию в телефонном режиме. А на портале Госуслуг советуют обеспечить двухфакторную аутентификацию для предотвращения несанкционированного доступа к личным данным.
Ранее Башинформ сообщал об утвержденных сроках проведения ЕГЭ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.