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11:49 (UTC+5), 15 Мая 2026

В Башкирии предупредили о мошенниках, предлагающих «слитые» варианты ЕГЭ

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в сети активизировались мошенники, продающие якобы имеющиеся у них контрольно-измерительные материалы или «слитые ответы» ЕГЭ. 

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Розалия Валеева

Выпускникам все чаще стали предлагать купить экзаменационные материалы, которые якобы будут использоваться на грядущих испытаниях.

Однако, как напомнили в Рособрнадзоре, утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур.

Разработка контрольно-измерительных материалов ведётся в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. В помещение доступ ограничен, личную электронику заносить нельзя.

В ведомстве отметили, что по каждому предмету создаётся множество вариантов, которые шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически, передаются по защищенным каналам и расшифровываются за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищённому каналу за полчаса до начала ЕГЭ.

«Никто не знает, какой вариант попадёт в конкретный пункт проведения экзаменов. Варианты материалов различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как „слив с Дальнего Востока“, не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах», — сообщили в Рособрнадзоре.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или «гарантированного» результата. Данные действия являются незаконными и влекут за собой лишь финансовые потери.

Также напоминают не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником технической службы ГИА. Уполномоченные организации не запрашивают конфиденциальную информацию в телефонном режиме. А на портале Госуслуг советуют обеспечить двухфакторную аутентификацию для предотвращения несанкционированного доступа к личным данным.

Ранее Башинформ сообщал об утвержденных сроках проведения ЕГЭ.

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