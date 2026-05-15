В Башкирии определили срок информирования бизнеса о погоде

В Башкирии установили срок информированности о неблагоприятных погодных условиях для производств, связанных с загрязнением окружающей среды. Правительство республики выпустило постановление, согласно которому минэкологии Башкирии обязано разместить на своём официальном сайте предупреждение синоптиков в течение двух часов после того, как оно появится на сайте Башгидрометцентра.
Имеются в виду погодные условия, способствующие накоплению промышленных отходов в атмосфере — туман, безветрие. В такие дни предприятия должны сокращать выбросы.
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