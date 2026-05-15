В акции «Ночь музеев — 2026» примут участие более 100 музеев Башкирии

16 мая, стартует Всероссийская акция «Ночь музеев — 2026». В Башкирии ее участниками станут более 100 музеев. В этом году акцент будет сделан на местные традиции и обычаи, из которых складывается наше единое культурное пространство, сообщил в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров.

«Обычно в связи с «Ночью музеев» мы вспоминаем крупные площадки, но сегодня хочу сказать о небольших музеях, у которых есть своя душа, - написал Андрей Назаров. - В Мелеузе есть «самый маленький музей мира» Ильдара Суюшева. Это неприметное строение, внутри которого - целая эпоха советских артефактов. В Кузьминовке Геннадий Трофимов собрал во дворе дома более 300 предметов чувашской и мордовской культуры. В Бураевском районе местные жительницы воссоздали атмосферу советского детства с уникальными куклами ручной работы. В Куюргазинском районе школьный учитель всю жизнь собирал книги и артефакты, связанные с Пушкиным. Сегодня в его музее 40 000 экспонатов. Такие хранители - настоящие герои. Они сохраняют историю, часто на собственные силы, время и средства. Приглашаю 16 мая заглянуть в музей рядом с вами. Возьмите детей. Уверен, вы откроете для себя что-то удивительное».

Ранее сообщалось, что в Уфе в «Ночь музеев» запустят бесплатный автобус.